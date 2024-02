Infortunio a Magnago: arriva l'elisoccorso

Un infortunio è avvenuto nella mattina di oggi, sabato 17 febbraio 2024, in via Vittorio Veneto a Magnago.

Soccorritori in via Vittorio Veneto

Diversi i mezzi di soccorso allertati intorno alle 11.50 di oggi, sabato 17 febbraio 2024, in via Vittorio Veneto a Magnago per un infortunio ai danni di una persona di 21 anni.

Sul posto, in codice rosso, un elisoccorso, un'automedica e l'ambulanza della Croce Azzurra di Buscate.

La corsa in ospedale

Dopo i primi soccorsi sul posto, il 21enne è stato portato con l'elisoccorso all'ospedale San Carlo di Milano in codice giallo.

Il luogo dell'incidente: