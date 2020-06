Infortunio per un uomo di 43 anni a Corbetta. L’allarme alla centrale del 112 è scattato intorno alle 12.08 di martedì 30 giugno.

Infortunio a Corbetta, arriva l’ambulanza

La centrale operativa ha mandato in via Settembrini, in un esercizio pubblico, un’ambulanza di Rho soccorso, in codice giallo. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale.

Codice verde

Le condizioni del ferito si sono rivelate meno gravid el previsto, è stato portato in ospedale in codice verde.

Torna alla home