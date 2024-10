Infiltrazioni d'acqua a scuola, tutti a casa

Infiltrazioni d'acqua a scuola, lezioni sospese.

Succede a Santo Stefano Ticino. Il plesso interessato è quello della primaria, dove, a causa dell'ostruzione di un canale di scolo, la pioggia di ieri, martedì 8 ottobre, si è aperta un varco nella struttura ed è penetrata nel locale cucina e in una parte dei corridoi dai quali si accede alle aule. Da qui la decisione di sospendere le lezioni.

L'avviso dell'Amministrazione comunale

A spiegare l'accaduto, nel pomeriggio di ieri, è stata l'Amministrazione comunale che ha diramato il seguente avviso:

"A seguito dei sopralluoghi effettuati dagli uffici comunali congiuntamente all’Amministrazione, alla direzione scolastica e alla direzione lavori si segnala che, a causa dell’ostruzione di un pluviale di scolo dovuta probabilmente alla presenza di materiali di risulta dei lavori riguardanti l’efficientamento energetico della scuola primaria, si sono verificate alcune infiltrazioni di acqua piovana che hanno interessato il locale cucina e una parte dei corridoi che portano alle classi. Nella giornata odierna (martedì 8 ottobre, ndr) e nella giornata di domani (mercoledì 9 ottobre, ndr) le lezioni alla scuola primaria saranno sospese per garantire l’immediato intervento di ripristino da parte della ditta esecutrice dei lavori in completa sicurezza. Le lezioni alla scuola secondaria si svolgeranno regolarmente prevedendo il pranzo in modalità lunch box. Gli uffici competenti stanno monitorando costantemente la situazione per un rientro tempestivo e sicuro degli studenti".