Infiltrazioni alle elementari di Vittuone, Ceriani replica ai genitori

Territorio alle prese con i danni da maltempo. Nel mirino la scuola elementare Gramsci di Vittuone, che in settimana ha visto il riacutizzarsi dell'ormai cronico problema di infiltrazioni a causa dalle abbondanti piogge abbattutesi.

Andrea Gerardi, genitore e rappresentante di classe, descrive così l’accaduto:

«Cortile completamente allagato per accedere all'istituto, tant'è che le maestre hanno dovuto cambiare le scarpe ai bambini con quelle previste per le ore di motoria. Zaini e giubbotti hanno dovuto essere appesi lontano dalla classe poiché sopra agli appendini preposti pioveva. Due bambine hanno dovuto spostarsi di banco poiché pioveva in classe».

«Sono venuto a conoscenza che questa situazione persiste da diversi anni e non si è mai fatto nulla in merito. Nonostante le ripetute richieste dei genitori e del personale scolastico. Crescere e studiare in ambienti che stimolano la creatività dei più piccoli e li facciano sentire sicuri è fondamentale. Ecco, la scuola Gramsci, l'edificio beninteso, è tutto ciò di più lontano da questo».