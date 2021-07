Infermiere in pensione ha un malore al convegno sulla sanità: è grave

Infermiere in pensione ha un malore al convegno sulla "sanità del Rhodense" all'Auditorium di viale Meda a Rho: è grave.

Ieri sera, lunedì 26 luglio, si è tenuto all'Auditorio Padre Reina, in viale Filippo Meda a Rho, un convegno dal titolo "Sanità del Rhodense" organizzato dal Partito democratico. Durante la serata un uomo, un infermiere in pensione, si è alzato per prendere la parola e porre una domanda ai relatori quando si è improvvisamente sentito male.

L'uomo è stato soccorso in codice rosso dalla Croce rossa di Lainate e da un'automedica. Le sue condizioni sono parse subito gravi ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale.