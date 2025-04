Individuato il truffatore e pagato il conto al ristorante inclusivo Din don dan

«Con grandissimo piacere, insieme a Claudio Beretta e ai meravigliosi ragazzi dell'Osteria "Din Don Dan” possiamo annunciarvi che è stato saldato il conto della cena da parte della persona che era scappata senza pagare», annuncia il sindaco di Corbetta Marco Ballarini, che nei giorni scorsi aveva pubblicamente denunciato la vicenda.

Il grazie alle forze dell'ordine

«Un sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri e in particolare alla Stazione dei Carabinieri di Corbetta guidata dal comandante Giuseppe Pelaia per il grandissimo lavoro svolto nell’individuazione del colpevole, che è stato identificato e che ha deciso di pagare il conto. Ora, come ha giustamente ricordato anche Claudio, lo aspettiamo anche per le scuse», sottolinea il primo cittadino.

Indignazione e messaggi da ogni parte d'Italia

Il gesto vile della fuga di un uomo dopo il pranzo senza saldare il conto aveva suscitato molto clamore e indignazione, sopratutto per il fatto che al ristorante di piazza Del Popolo lavorano, tra gli altri, tre giovani con disabilità. Tanti, da varie parti d'Italia, avevano mandato messaggi e alcuni si erano anche offerti di risarcire il conto a loro spese.

Il dono di Lautaro Martinez ai ragazzi del ristorante

Tra le persone che sono rimaste colpite da quanto successo ci sono anche alcuni personaggi noti, come racconta il sindaco. «Dopo il vergognoso episodio di chi ha truffato il ristorante inclusivo "Din Don Dan", è arrivato il grande cuore di Lautaro Martinez. Perché anche fuori dal campo, c’è chi dimostra di essere un vero campione. Lautaro Martinez toccato da questa vicenda, ha voluto mandare un messaggio forte: ha regalato ai ragazzi del ristorante la sua maglia autografata, con una dedica speciale. Un simbolo che vale più di mille parole. Un abbraccio, un gol al cuore - afferma Ballarini - Grazie di cuore a te, Toro, e grazie all’ Inter per aver dimostrato che i veri valori del calcio non si vedono solo sul campo… ma si sentono nel cuore».

L'amore per il calcio

Un dono sicuramente gradito considerato che i tre giovani con disabilità, Filippo e Matteo autistici e Paolo con sindrome di down, che lavorano all'Osteria di Corbetta sono tutti amanti del calcio e giocatori della squadra Dcps (Divisione calcio paralimpico e sperimentale) di Ossona, che proprio nei giorni scorsi si è qualificata per la fase nazionale del Campionato Figc della Dcps. William Beretta, il titolare del ristorante Don Don Dan che li ha assunti è il loro mister e suo padre, Claudio, è il responsabile Dcps della AC Ossona.