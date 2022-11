Incursione notturna dei vandali nella palestra scolastica

Sono entrati nella notte fra il 27 e il 28 ottobre i vandali che hanno messo a soqquadro la palestra della scuola Lorenzini di Pontevecchio a Magenta.

Nella notte tra il 27 e 28 ottobre 2023 atti vandalici nella palestra della scuola C.Lorenzini di Pontevecchio a Magenta.

E’ stata forzata la porta antipanico e sono entrati. Al mattino il docente di educazione fisica si è trovato davanti luci accese, sporco e fango sul pavimento, disordine e la porta che accede al magazzino forzata. Maria Cristina Dressino, la dirigente dell’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II da cui dipende il plesso scolastico della frazione, ha commentato:

"Non è la prima volta che entrano, in palestra o a scuola, per fortuna questa volta non c’era niente da rubare, ma hanno solo rovinato attrezzature e lasciato sporco. Ho scritto una lettera al Sindaco e all’ufficio sport, e all’ufficio educazione del Comune, perché vengano presi provvedimenti affinché questi atti, sempre più frequenti, non si ripetano".