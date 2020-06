Incrocio via San Martino e via dei Fontanili: via i semafori, arriva una rotonda!

Il progetto per l’incrocio a via San Martino e via dei Fontanili a Rho, nella zona sud del territorio comunale, un’arteria importante per il collegamento tra l’autostrada A4 Milano-Torino e la Tangenziale Ovest A52, prevede una nuova rotonda. Una scelta voluta per rendere il traffico più fluido, come ha dimostrato l’esperienza in altri punti del territorio comunale.

Incrocio via San Martino e via dei Fontanili

La durata dei lavori è stimata in circa 5 mesi e per realizzare il progetto sono stati rimossi alcuni esemplari di pioppo nero da via dei Fontanili che saranno ripiantumati ricreando il filare, tranne nella zona di intersezione con via Ticino per consentire una corretta visibilità ai mezzi in uscita. L’organizzazione dei cantiere tiene conto sia delle esigenze del traffico sia di quelle dei lavori: in particolare, gli assi dell’incrocio di via Fontanili con via San Martino non saranno mai contemporaneamente interdetti al traffico. Dopo una prima fase in cui il cantiere avanzerà senza interferire con la viabilità attuale, nel mese di agosto e presumibilmente la prima settimana di settembre, saranno apportate alcune modifiche alla viabilità con l’introduzione di percorsi alternativi.

Il commento dell’assessore alla viabilità, Gianluigi Forloni

“Finalmente iniziano i lavori per la realizzazione di un’opera a lungo attesa, che dovrebbe migliorare notevolmente la viabilità su via dei Fontanili e regolare il flusso di accesso alla rotonda successiva, fluidificando il traffico – commenta l’assessore alla viabilità, Gianluigi Forloni – Importante aver potuto inserire il raccordo con la pista ciclabile e la sistemazione della via Ticino, che dà un quadro complessivo più dignitoso ad uno spazio periferico a ridosso del quartiere di San Martino. Anche se sarà garantita la viabilità, ci scusiamo con i cittadini per gli eventuali disagi”.

