Incontri psicopedagogici gratuiti per i cittadini di Settimo Milanese.

In collaborazione con l’amministrazione comunale di Settimo, lo Spazio A di via Airaghi 5 a Vighignolo proporrà una serie di servizi in forma gratuita per sostenere la popolazione in questo momento di crisi pandemica.

Fra le tante proposte, colloqui individuali o di gruppo per famiglie, ragazzi o bambini in quarantena o isolamento fiduciario; sostegno psicologico per cittadini in quarantena o isolamento; incontri psicopedagogici per genitori di ragazzi in Dad; corsi di training autogeno di gruppo online per insegnanti e cittadini, ma anche percorsi di gruppo per donne in gravidanza.

Si possono ricevere maggiori informazioni attraverso la mail spazioairaghi@gmail.com, mail di riferimento per lo Spazio A di via Airaghi 5 a Vighignolom,