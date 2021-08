Incivili scatenati, lo sfogo del sindaco

Incivili in azione, di notte in via Menadrago a Marcallo con Casone. Dura la reazione della prima cittadina, Marina Roma, che, raggiunta da continue segnalazioni dei residenti, impone il giro di vite.

Lo sfogo del sindaco

"La via Menadrago viene usata di notte, fino all’alba, da persone incivili: macchine con bauli pieni di alcolici, musica dagli stereo delle auto a tutto volume, bottiglie e rifiuti buttati ovunque e bordi strada e recinzioni di privati utilizzati come latrine, citofoni spaccati per divertimento - attacca - Mi appello a chiunque possa aiutare a porre fine a queste indecenze, qui non è questione di giovani o covid o locali vari o Vigili e Comune: qui siamo oltre ogni limite. Questo è vandalismo, inciviltà, delinquenza".

Incivili scatenati

Tolleranza zero verso questi incivili: "Polizia Locale e Carabinieri sono allertati ma la soluzione sta in ognuno di noi che deve insegnare ai propri giovani che certe cose non si fanno".