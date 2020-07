Incivili ancora a segno in via Galliano, l’assessore: “Chi sa denunci”. E’ l’ennesimo appello accorato di Laura Cattaneo, dopo un nuovo abbandono in via galliano, a Pontevecchio.

“Mi chiedo se è possibile che chi ci abita non veda, non sappia , non segnali mai nulla. È un dovere civile denunciare”, dice l’assessore. Gli abbandoni di ingombranti si ripetono con una certa frequenza: materassi, divani, letti, spazzatura. E rimuoverli costa alla società. L’invito è a denunciare nel caso si sappia chi sono gli incivili.

