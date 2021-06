Incidenti stradali: coinvolti due giovani di 24 e 16 anni.

Incidenti stradali: coinvolti due giovani

Nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 giugno i soccorritori sono intervenuti diverse volte nell'Ovest Milanese. Tra questi anche ad Abbiategrasso e Legnano.

Nel primo caro, intorno alle 2.45, un 24enne è rimasto coinvolto in un incidente tra due auto lungo via Alighieri. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce azzurra di Abbiategrasso con il supporto di un'automedica. Il giovane, dopo alcuni accertamenti, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Rozzano, a Milano, grazie all'ambulanza.

A Legnano invece, pochi minuti dopo le 22, un 16enne è stato soccorso in piazza del popolo dall'ambulanza della Croce rossa di Legnano. Il giovanissimo è stato infatti protagonista di un sinistro tra auto e moto. Sul posto è intervenuta anche un'automedica. Il 16enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano.