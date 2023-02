Incidenti nella notte: gli interventi dei soccorritori

Diverse le uscite dei soccorritori nei paesi del nostro territorio a causa di incidenti e aggressioni nella notte tra sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023.

Gli interventi dei soccorritori per incidenti

Intorno alle 3.20 di stanotte, i sanitari sono intervenuti in codice giallo a Turbigo in via Milano per un incidente tra due auto. A rimanere coinvolte due persone: una donna di 49 anni e un uomo di 59. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano per capire le cause dello scontro. Sul posto è giunta un'ambulanza della Croce Azzurra di Buscate, che ha portato la persona rimasta ferita in ospedale in codice giallo.

Un altro incidente si è verificato a Legnano intorno alle 5.34. Un'ambulanza della Croce rossa di Legnano è giunta in codice giallo in piazza Monumento per uno scontro che ha visto rimanere ferito, per fortuna non in modo grave, un uomo di 39 anni.

L'aggressione a Rescaldina

Poco prima della mezzanotte e mezza invece i sanitari sono intervenuti in via Giuseppe Mozzoni a Rescaldina per un'aggressione in cui è rimasto ferito un ragazzo di 29 anni. Oltre all'ambulanza della Croce Rossa di Legnano sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia legnanese. Il ragazzo è stato portato in ospedale in codice verde.