Incidenti, malori e intossicazioni SIRENE DI NOTTE

Nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 maggio i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Incidenti, malori e intossicazioni

Allora 20.30 un uomo di 42 anni si è sentito male mentre si trovava in via Metastasio a Rho. A prestargli soccorso l’ambulanza di Arese che dopo alcuni accertamenti ha deciso di non trasportato il ospedale.

Poco prima delle 22.15 un 30enne è stato soccorso dalla Croce Azzurra di Abbiategrasso mentre si trovava in viale Cavallotti ad Abbiategrasso. L’uomo, con intossicazione etilica, non è stato però portato in ospedale.

Pochi minuti prima delle 8 un uomo di 60 anni è caduto dalla moto mentre percorreva via Magenta a Bareggio. Sul posto è intervenuta la Croce Bianca di Sedrian0 che lo ha portato in ospedale per accertamenti.

TORNA ALLA HOME