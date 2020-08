Incidenti e malori SIRENE DI NOTTE

Nottata relativamente tranquilla per i soccorritori del 112 impegnati sul nostro territorio in tre interventi per incidenti e malori

Sabato notte

L’allarme è scattato alle 22.24 da Turbigo dove, lungo la Strada statale 341, si era verificato un incidente tra due automobili. Sul posto sono giunte due ambulanze, oltre ai Carabinieri di Legnano e ai Vigili del Fuoco, che hanno prestato soccorso alle sei persone coinvolte nel sinistro: tre donne (di 33, 50 e 59 anni), un uomo di 33 anni e soprattutto due bambini di 6 e 8 anni. Fortunatamente, nonostante la paura, le condizioni dei feriti non sono risultate gravi e solo due sono stati portati agli ospedali di Legnano e di Gallarate.

Domenica notte

Due interventi, a breve distanza di tempo, per altrettanti malori: il primo è scattato alle 2.33 a Baranzate, in via Gorizia, dove un uomo di 55 anni si è sentito male ed è stato trasportato all’ospedale cittadino, il secondo a Rho, in piazza Visconti, per soccorrere un 56enne portato anche in questo caso al nosocomio della città.

