Incidenti e malori SIRENE DI NOTTE

Nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 maggio i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Incidenti

Intorno alle 6.50 un’auto e una moto si sono scontrate lungo via per vighignolo a Settimo Milanese. Nell’impatto è rimasto coinvolto un 46enne soccorso dall’ambulanza. Dopo alcuni accertamenti sul posto l’uomo non è però stato portato in ospedale.

Alle 7 si è verificato uno scontro tra due auto in via Ratti a Rho. Su posto l’ambulanza di Caronno per prestare soccorso ad uno uno di 50 anni poi portato in codice verde al nosocomio rhodense.

Malori

Un 30enne è stato colto da malore mentre si trovava in via Bissone a Baranzate a mezzanotte e mezza. Sul posto un’ambulanza che, dopo alcuni accertamenti, non ha però predisposto il trasporto del 30enne in ospedale.

La Croce Rossa di Legnano è intervenuta intorno alle 2 in codice rosso per soccorrere un 48enne. L’uomo si è sentito male mentre si trovava in via dei bambini a Legnano. Appurate le sue condizioni, i soccorritori lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale cittadino.

