Incidente fra trattore e auto, bimbo di 4 anni in ospedale

VITTUONE

E' successo lungo la Sp34; sul posto l'ambulanza, automedica, Vigili del fuoco volontari di Inveruno, Carabinieri e Polizia locale

Incidente fra un trattore e un'auto a Vittuone, sul posto 118 e Vigili del fuoco volontari di Inveruno.

Incidente sulla provinciale

L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30. Da una parte un trattore, dall'altra un'auto sulla quale si trovava anche un bimbo di 4 anni. E' quanto successo nel pomeriggio di ieri, venerdì 25 febbraio 2022, lungo la Sp34 a Vittuone. Il mezzo agricolo stava percorrendo la provinciale, così come la vettura. All'improvviso, e per cause ancora da accertare con chiarezza, i due mezzi si sono scontrati.

I soccorsi

Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce bianca di Sedriano insieme all'automedica, presenti anche i Vigili del fuoco volontari di Inveruno, i Carabinieri e la Polizia locale. A ricevere le cure sono stati il bambino e un uomo di 52 anni, poi portati al Pronto soccorso dell'ospedale di Magenta in codice verde.