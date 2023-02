Incidente tra un'auto e una moto: coinvolto anche un 18enne

Incidente tra un'auto e una moto in piazza Vittorio Veneto ad Abbiategrasso: è quanto successo intorno alle 9.15 di oggi, domenica 19 febbraio 2023.

Incidente tra un'auto e una moto

Due ambulanze sono intervenute in codice giallo in piazza Vittorio Veneto ad Abbiategrasso intorno alle 9.15 di stamattina, domenica 19 febbraio, per uno scontro tra una macchina e una moto. A rimanere coinvolte due persone: un ragazzo di 18 anni e una donna di 35.

I soccorsi

Dopo le prime cure sul posto, le due persone rimaste ferite sono state portate in ospedale in codice giallo e codice verde.