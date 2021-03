Incidente tra un’auto e una moto intorno alle 10.40 di martedì 2 marzo.

Incidente tra un’auto e una moto: coinvolte due persone

Nella mattina di oggi, martedì 2 marzo, intorno alle 10.40, un’auto e una moto si sono scontrate mentre percorrevano via Santa Maria a Parabiago.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti due uomini di 63 e 68 anni.

Sul posto, a sirene spiegate, è intervenuta la Croce rossa di Legnano che, dopo alcuni accertamenti sul posto, ha caricato uno dei due coinvolti in ambulanza e lo ha trasportato in codice giallo in ospedale.

Allertati anche i Carabinieri di Legnano.