Incidente tra un'auto e una moto al sottopasso della stazione ferroviaria di Corbetta-Santo Stefano, sul territorio di Santo Stefano Ticino.

Incidente tra auto e moto

Erano circa le 18.20 di oggi, sabato 11 marzo 2023, quando soccorsi e Forze dell'ordine sono stati allertati per un incidente tra una moto e una macchina nel sottopasso della stazione di Corbetta-Santo Stefano.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, sono giunte due ambulanze e un elisoccorso per prestare soccorso ai feriti, in particolare al centauro, un ragazzo di 25 anni. Sono stati allertati anche i Carabinieri. Il 25enne per fortuna non era in pericolo di vita e non è stato necessario il trasporto con l'elisoccorso. Il ragazzo è così stato portato in ospedale in codice giallo.