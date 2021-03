Incidente tra un’auto e una moto in via Pietro Micca a Legnano.

Incidente tra un’auto e una moto: 55enne in ospedale

Oggi, martedì 30 marzo, intorno alle 12.30, un’auto e una moto si sono scontrate lungo via Pietro Micca a Legnano.

Nello scontro è rimasto coinvolto un uomo di 55 anni.

A prestare soccorso è accorsa l’ambulanza della Croce rossa e un’automedica. I soccorritori, dopo alcuni accertamenti sullo stato dell’uomo, lo hanno trasporto in codice verde in ospedale.