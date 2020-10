Incidente tra un’auto e una bici: muore adolescente

Dramma nel Comasco: a seguito di un incidente tra un’automobile guidata da un 47enne di Lainate e una bicicletta è morto un adolescente di 15 anni di Misinto

L’incidente e la morte del quindicenne

Il dramma è avvenuto domenica poco prima delle 18.30, lungo la provinciale che collega Saronno a Rovello Porro, nei pressi del supermercato poco fuori dalla Cassina Ferrara. In base alla prima ricostruzione effettuata dai carabinieri Simone Vavassori, 15 anni residente a Misinto ma cresciuto a Ceriano Laghetto, stava percorrendo in sella alla sua bici la strada provinciale di Rovello Porro, al confine con Saronno, quando si è scontrato con l’automobile condotta da un 47enne di Lainate. Le condizioni dell’adolescente sono subito apparse particolarmente gravi, tanto che sul posto sono intervenuti i soccorsi in codice rosso. Oltre all’ambulanza di Cesate e all’auto infermieristica di Varese, è arrivato anche l’elisoccorso di Como che ha trasportato il ragazzo all’ospedale di Varese. Qui ha lottato tutta la notte, ma lunedì mattina ha esalato l’ultimo respiro

I Carabinieri della caserma di Turate e della Compagnia di Cantù hanno effettuato i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro e stanno portando avanti le indagini per appurare eventuali responsabilità.

