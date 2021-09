Incidente tra una moto ed un'auto: un uomo ferito

Incidente auto moto a Gaggiano. un uomo ferito

Poco prima delle 15, di oggi, 24 settembre, il portale di Areu ha segnalato uno scontro tra una vettura ed una moto. L'impatto è avvenuto in via Milano 88, la vecchia vigevanese tra, appunto Gaggiano e Trezzano. Risulta coinvolta una persona di 54 anni, verosimilmente il pilota della moto. Intervento in massima urgenza, codice rosso, poi rientrato in codice giallo, meno grave. I due mezzi procedevano, stando ai primi rilievi, nella medesima direzione. Una errata valutazione dello spazio o una sbandata improvvisa, ha causato l'impatto, sbalzando la moto diversi metri dopo il punto del sinistro.

I soccorsi

Sul luogo dell'incidente è intervenuta l'ambulanza di Ata Soccorso Onlus, supportata dall'elisoccorso, poi non necessario. In via Milano si sono portati anche i carabinieri del Comando di Abbiategrasso. L'intervento è ancora in corso, così come la chiusura del tratto di strada per permettere i soccorsi, si sono quindi create lunghe code.