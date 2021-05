Incidente tra auto e moto tra Rho e Pregnana: coinvolto un ragazzo.

AGGIORNAMENTO DELLE 10.30: La strada inizialmente chiusa per consentire i soccorsi, è stata riaperta.

Incidente tra Rho e Pregnana: coinvolto un ragazzo

Via Preganana a Rho in tilt per un incidente tra auto e moto.

Questa mattina infatti, giovedì 6 maggio, poco prima delle 10, davanti al deposito Eni, una Twingo si è scontrata con una moto.

Sul posto l’ambulanza di Rho Soccorso e la Polizia di Stato.

Nel sinistro è rimasto coinvolto un ragazzo (alla guida della moto) che, dai primi accertamenti, sembrerebbe essersi ferito la gamba destra.

Per far defluire il traffico sono stati aperti i cancelli dei depositi Eni per consentire agli automobilisti il passaggio senza creare problemi ai soccorritori in azione.