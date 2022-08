Incidente tra motoscafo e gommone nel Lago Maggiore, ferita una 14enne di Legnano

Incidente tra un motoscafo e un gommone nel Lago Maggiore, tra i feriti anche una giovanissima legnanese.

Incidente tra motoscafo e gommone, 7 feriti

Lo schianto è stato violento. Sette i feriti. Tra cui una 14enne di Legnano che è stata trasportata con l'elisoccorso in ospedale. E' il bilancio dell'incidente tra due imbarcazioni avvenuto nella giornata di ieri, domenica 28 agosto 2022, nelle acque del Lago Maggiore, all'altezza del comune di Ranco, in provincia di Varese. Era pomeriggio quando un motoscafo si è scontrato contro un gommone sul quale vi erano cinque persone. Sette le persone rimaste ferite, tra cui anche un bambino di 2 anni, uno di 6, una di 9 e un altro di 12 e una 14enne.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Varese, i Carabinieri, la motovedetta della Guardia costiera che ha recuperato le persone finite in acqua. Tra i feriti vi era una 14enne di Legnano: per lei il trasporto, in codice giallo, con l'elisoccorso all'ospedale san Gerardo di Monza dove è ricoverata: per lei ferite e contusioni con 40 giorni di prognosi.