Incidente tra due veicoli: grave un giovane di Rho

Nella serata di oggi, venerdì 29 gennaio 2021, si è verificato un incidente a Bregnano.

L’impatto è avvenuto tra due veicoli, all’imbocco della Pedemontana. Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco di Lomazzo e Lazzate, oltre ai sanitari e alle Forze dell’ordine.

Grave un giovane

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, due auto, una Lancia Musa e una Citroen C1, si sarebbero scontrate in un frontale lungo la Sp31bis. Alla guida della Lancia c’era una donna, classe 1966 e residente a Cermenate, che è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Cantù. Grave invece l’altro automobilista, un giovane, classe 1999, residente a Rho, che è stato trasportato in codice rosso al Sant’Anna.