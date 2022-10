Incidente tra due auto, tre persone ferite

Incidente tra due auto a Castano Primo.

Incidente, due auto si scontrano

L'impatto è stata abbastanza violento. E' l'incidente accaduto a Castano Primo nella mattinata di oggi, sabato 29 ottobre 2022. Erano circa le 9.40 quando due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate mentre stavano percorrendo la via Per Turbigo.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati in pochi istanti, in codice giallo, l'ambulanza della Croce azzurra di Buscate, l'automedica dell'ospedale, i Carabinieri della Compagnia di Legnano e i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza le due vetture e la zona. Tre le persone rimaste coinvolte: si è trattato di un 30enne, di una 52enne e di un 59enne. Per loro, fortunatamente, nulla di grave: trasporto in codice verde all'ospedale di Busto Arsizio.