Incidente tra due auto: sul posto ambulanza e automedica

Incidente tra due auto in via Mameli a Rho: sul posto i soccorritori.

Incidente tra due auto: sul posto i soccorritori

Nella tarda mattina di oggi, martedì 26 gennaio, poco prima di mezzogiorno e mezza, due auto si sono scontrate in via Goffredo Mameli a Rho.

Nell’incidente è rimasto coinvolto un uomo di 50 anni che è stato soccorso dall’ambulanza di Rho Soccorso. In ausilio dell’autolettiga sul posto è giunta anche un’automedica. Entrambe sono giunte sul posto in codice giallo.

Sono stati allertati anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale.

Il 50enne, dopo alcuni accertamenti sul luogo del sinistro stradale, è stato trasportato in codice verde in ospedale.