Malore mentre guida, si schianta contro colonnina del gas e auto in sosta

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 26 marzo, due auto si sono scontrate lungo via Torquato Tasso a Canegrate. Nel sinistro è rimasto coinvolto un uomo.

Sul posto sono intervenuti i pompieri , un’ambulanza della Croce rossa di Legnano, un’automedica e le Forze dell’ordine.

Dopo alcuni accertamenti sul posto i soccorritori hanno caricato l’uomo in ambulanza e lo hanno trasportato in codice giallo in ospedale.

