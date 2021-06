Incidente tra due auto: coinvolto un bambino di 4 anni

Incidente tra due auto lungo via Matteotti a Bareggio: coinvolto un bambino di 4 anni

Questa mattina, martedì 1 giugno, intono alle 10.30, due auto si sono scontrate mentre percorrevano via Matteotti a Bareggio.

Nel sinistro, le cui cause sono al vaglio della Polizia locale, sono rimate coinvolte due persone: un uomo di 45 anni e un bambino di 4.

Sul posto, a prestare soccorso, sono intervenute a sirene spiegate l'ambulanza della Croce bianca di Magenta e quella della Croce bianca di Sedriano. Entrambe hanno trasportato i coinvolti in codice verde in ospedale.