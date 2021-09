Incidente tra due auto a Magnago: coinvolto anche un bambino di 3 anni

Incidente tra due auto: coinvolto anche un bambino

Nella serata di ieri, venerdì 3 settembre, intorno alle 19.20, due auto si sono scontrate in lungo via Vittorio Veneto a Magnago. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due persone: una donna di 41 anni e un bambino di 3 anni.

Sul posto, a sirene spiegate, sono intervenute la Croce rossa di Legnano e la Croce azzurra di Buscate. I due coinvolti sono stati trasportati entrambi all'ospedale di Legnano in codice verde e in codice giallo.