Incidente tra due auto: coinvolti due uomini SIRENE DI NOTTE

Nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 aprile i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Incidente tra due auto: coinvolti due uomini

Pochi minuti dopo le 22, due auto si sono scontrate lungo via Mendosio ad Abbiategrasso.

Nello scontro sono rimaste coinvolte due persone: un uomo di 45 anni e un uomo di 48 anni.

Sul posto, a sirene spiegate, sono intervenute due ambulanze e sono stati allertati i Carabinieri di Abbiategrasso e i Vigili del fuoco.

I soccorritori, dopo alcuni accertamenti sul posto, hanno caricato sulle autolettighe le die persone coinvolte nell’incidente e le hanno trasportate in ospedale a Magenta, una in codice giallo e l’altra in codice verde.