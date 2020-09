Incidente tra due auto: coinvolti anche dei bambini che andavano a scuola FOTO

Incidente tra due auto all’incrocio tra via Tommaso Grossi e via Sartirana nella frazione rhodense di Mazzo: coinvolti anche dei bambini che andavano a scuola.

Un nuovo scontro all’incrocio tra via Tommaso Grossi e via Sartirana nella frazione rhodense di Mazzo. Un incidente quello verificatosi pochi minuti dopo le 8 di oggi, martedì 29 settembre, che ha coinvolto anche dei bambini di 10 anni e dei ragazzini di 14 e 16 anni che si trovavano su una delle due auto coinvolte. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro avvenuto tra una Audi Q3 e una Renault Clio. Per soccorrere le persone ferite sono intervenute due ambulanze, una di Novate e una di Bareggio e l’automedica dell’ospedale Sacco di Milano. Sul posto anche la Polizia locale.

