Incidente tra due auto: ambulanza sul posto a Parabiago.

Nella mattina di oggi, giovedì 3 dicembre, l’ambulanza della Croce rossa di Legnano è intervenuta in via Carso a Parabiago per prestare soccorso a due uomini, di 44 e 79 anni, rimasti coinvolti in un indicente.

Sul luogo dello scontro tra le due auto anche la Polizia locale di Parabiago.

