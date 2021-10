Incidente tra due auto a Parabiago: arrrivano i soccorsi

Lo scontro

A rimanere coinvolto nell'incidente in via Felice Gajo a Parabiago un ragazzo di 28 anni, che è stato portato in ospedale per accertamenti.

Incidente tra due auto: è quanto successo intorno alle 11.20 di oggi, venerdì 1 ottobre 2021 in via Felice Gajo a Parabiago.

Soccorso un 28enne

Erano circa le 11.20 di oggi, venerdì 1 ottobre, quando i soccorsi sono stati allertati in codice rosso per uno scontro tra auto in via Felice Gajo a Parabiago. A rimanere coinvolto un ragazzo di 28 anni.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, è giunta un'ambulanza dei Volontari di Arluno, ma sono stati allertati anche i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale di Parabiago, che sono arrivati in via Gajo per capire la dinamica dell'incidente. Per fortuna il ragazzo non era così grave come poteva sembrare in un primo momento ed è stato portato in ospedale in codice verde.