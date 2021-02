Incidente tra due auto a Bareggio

Incidente tra due a Bareggio: coinvolto un uomo di 47 anni e una donna di 60 anni.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 febbraio, poco dopo le 15.30, due auto si sono scontrate lungo via Roma a Bareggio.

Nel sinistro stradale sono rimaste coinvolte due persone: un uomo di 47 anni e una donna di 60 anni.

Sul posto sono intervenute due ambulanze tra cui una da Pero.

Dopo alcuni accertamenti sul posto le due persone coinvolte sono state trasportate entrambe in codice giallo in ospedale

Sul posto anche la Polizia locale a dirigere il traffico e facilitare i soccorritori nei loro interventi.