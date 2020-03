Incidente tra auto e pedone investito, 74enne gravissimo

Incidente tra auto e pedone investito in via Roma a Bernate Ticino. Sul posto anche l’elisoccorso. Un 74enne è gravissimo.

Incidente tra auto e pedone investito, sembrano gravissimi

Due gravi incidenti in corso a Bernate Ticino. In questi momenti soccorritori e forze dell’ordine sono in via Roma. Alle 13.45 si è verificato un violentissimo scontro tra due auto: due le persone coinvolte, le loro condizioni sembrano molto gravi. Per questo sono arrivati, in codice rosso, l’elisoccorso da Milano, due ambulanze della Croce Bianca di Magenta e l’automedica dell’ospedale oltre ai Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. Un 74enne è gravissimo: è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Pochi minuti dopo, nella stessa via, altro incidente: due le persone investite da un’auto. In codice rosso, sta intervenendo l’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

