Incidente tra auto e moto, centauro gravissimo. Arriva l'elisoccorso

Incidente tra auto e moto sulla Saronnese a Rescaldina: il centauro è gravissimo. Tra i mezzi di soccorso anche l'elisoccorso.

Incidente tra auto e moto

Incidente tra un'auto e una moto. E' quanto accaduto la sera di oggi, lunedì 17 marzo 2025, a Rescaldina. Erano circa le 19.05 quando i due mezzi, un'Audi A1 e una moto di grossa cilindrata, stavano viaggiando lungo la Saronnese. A un certo punto, e per cause ancora da accertare, lo scontro.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, è arrivato l'elisoccorso da Como, l'ambulanza dell'Sos Uboldo e l'automedica dell'ospedale. Gravissime le condizioni del motociclista, un 49enne di Gerenzano, che è stato intubato sul posto e poi portato, in codice rosso, all'ospedale Niguarda di Milano. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.