Incidente tra auto e moto lungo la Statale

A Gaggiano

L'incidente tra l'auto e la moto è avvenuto lungo la Statale 494 su territorio di Gaggiano. Per fortuna il 60enne non era grave.

Incidente lungo la Statale tra un'auto e una moto

I soccorsi sono stati allertati, in codice rosso, intorno alle 12.30 di oggi, lunedì 11 aprile 2022, per uno scontro tra un'auto e una moto. A rimanere coinvolto un uomo di 60 anni. Allertati, oltre all'ambulanza, anche i Carabinieri della Compagnia di Corsico, che sono giunti sul luogo per capire la dinamica dell'incidente.

Per fortuna le condizioni dell'uomo non erano così gravi come sono apparse in un primo momento e il 60enne è stato portato in codice verde in ospedale.