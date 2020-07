Incidente tra auto e moto a Rho: in gravissime condizioni un 30enne

Incidente tra auto e moto: in gravissime condizioni un 30enne

Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 17 luglio, due ambulanze e un’automedica sono intervenute in via Mazzo a Rho per un incidente tra auto e moto. Nel sinistro è rimasto gravemente coinvolto un 30enne trasportato in codice rosso in ospedale. Allertata anche la Polizia locale. Ora toccherà alle Forze dell’ordine capire la dinamica dell’incidente.

TORNA ALLA HOME