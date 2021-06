Incidente tra auto e moto a Pregnana Milanese: coinvolti tre giovani tra cui un minore

Incidente tra auto e moto: coinvolti tre giovani tra cui un minore

Intorno alle 15 di oggi, venerdì 4 giugno, un'auto e una moto si sono scontrate lungo via Brughiera a Pregnana Milanese.

Nello scontro sono rimasti coinvolti un giovanissimo di 17 anni e due ragazze di 22 anni.

Sul posto due ambulanze da Arluno e Sedriano: una è andata in ospedale in codice verde e l'altra in codice giallo.