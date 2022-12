Incidente tra auto e monopattino: solo tanto spavento

Paura nella mattinata di oggi, lunedì 12 dicembre, in via Santi Gervaso e Protaso, a Parabiago. Un uomo che viaggiava col monopattino è rimasto infatti vittima di una collisione con un'auto. Fortunatamente le ferite rimediate dal 45enne che era alla guida del mezzo elettrico non si sono rivelati gravi. Per questo non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

L'impatto in via Santi Gervaso e Protaso

Stava percorrendo via Santi Gervaso e Protaso in direzione di via IV novembre, il conducente del monopattino che questa mattina è entrato in collisione con un'auto. Nello specifico, l'impatto è avvenuto poco dopo l'intersezione con via Roma.

Sul posto i soccorsi

A soccorrere il 45enne in codice rosso è stata un'ambulanza. Dopo le prime medicazioni i paramedici hanno ritenuto che le ferite rimediate non fossero così gravi da far scattare il trasporto in ospedale. Resta comunque da chiarire con precisione la dinamica del sinistro, compito che spetterà alla Polizia Locale, portatasi nello scenario dell'accaduto proprio stamane.