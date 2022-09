Un incidente tra auto a Magenta: coinvolti una ragazza di 26 anni e un uomo di 73.

Incidente tra auto a Magenta: arrivano i soccorsi

E' quanto accaduto intorno alle 9.35 di stamani, sabato 3 settembre 2022, in via Milano. A rimanere coinvolta nello scontro una ragazza di 26 anni e un 73enne. Subito sul posto è giunta, in codice giallo, un'ambulanza della Croce bianca di Magenta, che poi è rientrata in ospedale in codice verde.

Allertati anche i vigili

In via Milano sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale per capire la dinamica dell'incidente.

Ecco dov'è avvenuto l'incidente: