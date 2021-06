Incidente tra Arese e Rho: 4 persone coinvolte

Incidente tra Arese e Rho questa mattina, lunedì 28 giugno: 4 persone coinvolte.

Pochi minuti dopo le 12.30 l'ambulanza della Misericordi di Arese e quella di Rho soccorso sono intervenute in via Valera, all'altezza del cimitero di Passirana, prima del ponte di Arese, per un incidete tra due auto. La dinamica è ancora da chiarire e sarà compito dei Carabinieri, giunti sul posto, fare il punto della situazione.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte quattro persone: due uomini di 37 e 73 anni, una ragazza di 23 anni e una donna di 70 anni. Di questi solo il 73enne ha rifiutato il trasporto in ospedale, gli altri sono stati accompagnati nei nosocomi di Garbagnate e Sacco in codice verde.