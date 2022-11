Incidente sull'A8, traffico bloccato in direzione Milano

Traffico in tilt stamattina, martedì 8 novembre 2022, sull'autostrada dei Laghi in direzione Milano.

Incidente in autostrada tra Legnano e Lainate

Mancavano pochi minuti alle 7 quando un incidente, avvenuto nel tratto tra Legnano e Lainate, ha coinvolto ben otto persone. Scattato l'allarme, l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in soccorso, in codice rosso, due ambulanze della Croce rossa legnanese. Fortunatamente nessuno dei feriti (due donne di 37 e 59 anni e sei uomini di 19, 43, 48, 52, 58 e 59 anni) è in gravi condizioni.

Circolazione bloccata in direzione Milano

Sul posto sono intervenuti anche Polizia stradale e Vigili del fuoco. Per consentire le operazioni di soccorso e di sgombero della carreggiata, la circolazione è rimasta bloccata a lungo in direzione Milano, con pesanti ripercussioni sul traffico vista l'ora di punta.