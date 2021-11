Incidente sulla tangenziale Ovest, muore camionista di 67 anni

L'incidente si è verificato alle 4.34 all'altezza del parco acquatico di Settimo Milanese

Un uomo di 67 anni, secondo quanto riporta Areu l'azienda regionale di emergenza urgenza che si occupa di pronto intervento, è morto stanotte alle 4.34 sulla tangenziale Ovest all'altezza del parco acquatico di Settimo Milanese. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti che ha visto un mezzo pesante ribaltarsi in mezzo alla carreggiata in direzione di Rho. Secondo una prima ricostruzione il camion avrebbe invaso la corsia opposta coinvolgendo un'auto in transito.

Nel sinistro coinvolto anche un uomo di 45 anni trasportato al San Carlo

Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un uomo di 45 anni trasportato d'urgenza con diversi traumi all'ospedale San Carlo di Milano. Le sue condizioni, fortunatamente non sarebbero gravissime e l'uomo da prime informazioni non è in pericolo di vita. Per l'autista del mezzo pesante, invece, gli uomini del 118 non hanno potuto fare altro se non constatarne il decesso.

Sul posto ambulanze e vigili del fuoco

Sul posto, per soccorrere le due persone coinvolte nel sinistro i volontari della Croce Rossa di Rozzano e i vigili del fuoco di Milano chiamati per estrarre le due persone dalle lamiere e per mettere in sicurezza la zona

Ripercussioni sul traffico

L'incidente verificatosi alle 4.34 di stamattina ha avuto ripercussioni anche sul traffico dei pendolari. Alle 7, nonostante fossero passate due ore dal sinistro sia in direzione di Milano sia in direzione dei Laghi si viaggiava su una sola corsia.