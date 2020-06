Incidente sulla Ss11, arriva anche l’elisoccorso. Grave un 73enne

Incidente sulla Ss11 a Magenta. Atterra anche l’elisoccorso: un 73nne è grave in ospedale per una ferita alla gamba. La statale è ora bloccata.

Incidente sulla Ss11

Lo schianto è stato molto violento. E’ stato quello che ha coinvolto un’auto e una moto, lungo la Ss11, nelle vicinanze della Giardineria di Magenta. Erano circa le 10.50. A terra è rimasto un 73enne, che si trovava sul motociclo. Le sue condizioni sono parse subito gravissime e sul posto, in codice rosso, è arrivata l’ambulanza della Croce Bianca di Magenta, l’automedica e l’elisoccorso che è atterrato in un campo vicino. Sul posto anche la Polizia Locale. L’anziano, residente a Marcallo con Casone, ha ricevuto le prime cure sul posto, poi è stato caricato sull’elisoccorso (arrivato da Milano) che lo ha trasportato in codice rosso al Niguarda di Milano con una grave ferita a una gamba.

