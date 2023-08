Incidente sulla rampa dell'autostrada: 4 feriti

Un incidente lungo la rampa dello svincolo dell'A4 nel tratto di Marcallo con Casone in direzione Milano: è quanto avvenuto intorno alle 19.30 di oggi, martedì 22 agosto 2023.

Incidente sulla rampa dell'autostrada: arrivano i soccorsi

A rimanere coinvolte nello scontro 4 persone: una ragazza di 27 anni, due donne di 38 e 49 anni e un uomo di 37. I soccorsi sono stati allertati immediatamente in codice giallo e sul posto sono giunte 4 ambulanze e un'automedica. Per capire la dinamica dell'incidente e per aiutare nelle manovre di soccorso sono stati chiamati anche i Vigili del fuoco e l'Ats Torino. I feriti sono stati portati in ospedale in codice giallo.

Segnalate code

Durante le operazioni di soccorso sono state segnalate, nel tratto di strada dell'A4 Torino-Milano all'ingresso dello svincolo Marcallo inizio Mesero in direzione Milano alcune code.