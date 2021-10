Incidente sulla Circonvallazione: dopo lo schianto un'auto finisce nel fosso

Sp38

E' successo pochi minuti dopo le 17 a Vigano di Gaggiano. Tre le persone coinvolte, i soccorsi sono arrivati in codice rosso.

Incidente stradale a Gaggiano, sul posto anche i Vigili del fuoco e l'elisoccorso.

Incidente a Vigano di Gaggiano

E' successo pochi minuti dopo le 17 nella frazione di Vigano. A scontrarsi sono state due auto che stavano percorrendo la Circonvallazione (la Sp38 che unisce Gaggiano e Rosate). Dopo lo schianto, che ha coinvolto tre persone una delle due è finita nel fosso che sorge a lato strada. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto in codice rosso due ambulanze e l'elisoccorso, mandando in supporto anche l'automedica. Allertati anche la Polizia Locale cittadina e i Vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso delle tre persone coinvolte - un uomo di 42 anni, uno di 46 e uno di 73 - sono tuttora in corso.