Incidente sulla A26: una delle vittime è un ex giocatore del Legnano

Incidente sulla A26: le vittime sono Simonluca Agazzone e Matteo Ravetto, calciatori conosciuti in tutta la provincia.

Incidente sulla A26

Due comunità sconvolte, Bogogno e Gattinara, e mondo del calcio dilettantistico a lutto per il terribile incidente avvenuto questa notte sulla A26 e che ha portato alla scomparsa di due giovani, Matteo Ravetto classe 1988 di Gattinara e Simonluca Agazzone, classe 1981 di Bogogno.

I due viaggiavano in macchina con un terzo amico rimasto lievemente ferito. Pare che l’auto abbia sbandato e sia finita fuori strada per evitare due grossi cinghiali.

Agazzone militava attualmente negli Amatori del Fontaneto dopo aver giocato anche nel Monza, Spal e Novara.

Ravetto giocava invece nel Carpignano dopo essere passato anche da Borgomanero e Arona.

La carriera calcistica di Simonluca

Giovane promessa, vestì la maglia rossonera dal 1997 al 2000. Indimenticabile e fondamentale il suo goal che al Torneo di Viareggio 1999 che diede la storica vittoria al Milan che inseguiva da 39 anni. Dal settore giovanile il suo esordio da centrocampista in prima squadra a San Siro il 22 febb 2000 quando il Milan giocò con la Dinamo –Kiev; insieme a lui vi erano Shevchenko, Leonardo e Albertini Boban etc. Nel 2004 e 2005 passò al Novara, dove giocò anche il fratello Patrick. Ma Simonluca militò anche in altre squadre, quali Spal, Spezia Monza e Carrarese. Vestì con onore la maglia azzurra della Nazionale Under 16 e 18, dove indossò anche la fascia da capitano, giocando e stringendo amicizie con professionisti come Alberto Gilardino.

TORNA ALLA HOME